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أخبار البلد

حقوقي يطالب بالتنسيق مع المنظمات الإعلامية الدولية للتصدى لقناة BBC

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:23 م
صدى البلد
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أماني نوار
قال وليد فاروق رئيس ‎الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إنه على الرغم من أن الـ "بي بي سي"  لها تاريخ كبير ولكن المشكلة ليست في سياسة القناة أو محرريها ولكن يجب أن نعترف بأن هناك تأثيرا قويا من حجم الادعاءات التي تخرج من أتباع الجماعة والموالين لها وقدرتهم على توصيل الصورة السيئة لمصر بشكل مكثف.

وطالب وليد فاروق في تصريح لـ"صدى البلد " بأن نواجه هذا الاعتداء المستمر بمزيد من العمل والتشاور مع المنظمات الإعلامية الدولية وأن يكون هناك خطاب وتواصل مستمر مع الـ "بي بي سي" وكل الدوائر الإعلامية الدولية التي دائما ما تسمع من طرف واحد وهو جماعة الإخوان وحلفائها ونحن للأسف نخاطب أنفسنا هنا وكأننا لا نعلم حجم التحرك السريع للجماعة وأعوانها سواء على الصعيد الإعلامي أو الحقوقي أو السياسي.

ويرى وليد فاروق أن خروج بعض الإعلاميين ومحاولة إعطاء صورة سلبية مثل دعاوى غلق مكاتبها أو حبس مراسليها هذا الأمر يجعل من أكاذيبهم في بعض الأحيان عرضة للتصديق.

كما أكد وليد فاروق على دور الهيئة العامة للاستعلامات وضرورة تواصلها مع من يحاول إرسال معلومات مغلوطة. 
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