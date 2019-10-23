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رياضة

مدرب آرسنال: الانتقادات طبيعية.. وفرصة جديدة يوم الأحد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد الإسباني يوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، أن الانتقادات الموجهة إليه طبيعية جدًا، لكنه أكد ثقته في خطة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان آرسنال تعرض للهزيمة أمام شيفيلد يونايتد صفر /1 في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال إيمري : "في مسيرتي التدريبية، من الطبيعي أن أتعرض لأوقات صعبة وانتقادات لطريقة عملي، لدينا وجهة نظر، والجماهير لديهم وجهة نظر، ويجب علينا تقبلها".

وأضاف: "فوتنا على أنفسنا فرصة كبيرة لاحتلال المركز الثالث في جدول الدوري، نحن في المركز الخامس ولدينا فرص يوم الأحد المقبل، يجب علينا أن نتحسن، لكنها مباراة واحدة فقط".

وتابع إيمري: "الشيء الأكثر أهمية هو النادي والفريق، هدفنا واضح فيما يتعلق بما نريد تحقيقه، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، وفي وظيفتنا وفي النادي وكذلك في السياسة التي نتعامل بها وأسلوبنا".

ويحتل آرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.
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