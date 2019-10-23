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أخبار العالم

هاشتاج براءة غانم طالع من تهمة تمويل الإرهاب بالسعودية يتصدر تويتر فى الكويت

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:49 م
صدى البلد
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سعيد العربي
تصدر هاشتاج #غانم_طالع موقع التواصل الاجتماعي تويتر الكويت، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكم أول درجة بالسجن 9 سنوات ببرأة المواطن الكويتي غانم طالع من تهمة تمويل الارهاب

وعبر الكويتيون عن فرحتهم ببراءة غانم حيث قال حساب احمد المطيري" شكرا للقضاء السعودي، وكلمة حق يجب ان تذكر فمن الانصاف ذكر مواقف الرجال، وكل الشكر والتقدير لجهود الشيخ ثامر جابر الاحمد السفير السابق بالرياض و النائب ماجد مساعد المطيري ومساعي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ومتابعتهم لقضية المواطن الكويتي #غانم_طالع المطيري حتى انتهائها.


"

وقال مساعدالعارضي" لله الحمد والشكر على ظهور الحق ببراءة اخونا غانم طالع من تهمة تمويل الارهاب والغاء الحكم السابق بالسجن 9 سنوات، واذ نهنئ الاخ غانم طالع بهذا الحكم فإننا نهنئ انفسنا بالفارس الشاب في ميدان المحاماة/ أحمد ذعار البديني الذي تصدى لملف القضية مع عدد من زملائه واتى بالبراءة".


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