المقاولون العرب يفتح النار على الجبلاية.. ويوضح خطته خلال التوقف



وأشار المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون "قرارات اتحاد الكرة منقوصة، لماذا لم يتم إعلان مصير الكأس عند الإشارة لتأجيل مباريات الدوري".



وواصل "ننتظر قرارا رسميا لاتحاد الكرة لننظم على أساسه برنامج الفريق خلال توقف الدوري".



وفي سياق آخر، أتم تصريحاته بالتأكيد أن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق والمنتخب الأوليمبي، تعافى من إصابته وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.



انتقد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، مسؤولي اتحاد الكرة بعد تأجيل بطولة الدوري لحين انتهاء كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.وصرح عبر إذاعة (أون سبورت) "الأمور ليست واضحة، قيل إن كأس مصر سينطلق أول نوفمبر، ولم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي".وأضاف "لم نحدد خطة الفريق خلال توقف الدوري، ولا نقدر على استباق الأحداث لحين تحديد مصير كأس مصر، لا أعتقد أن المقاولون فقط هو من يعاني من هذه المشكلة بل كل الأندية تمر بنفس الموقف والظروف".