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ثقافة

تعامدت الشمس على قداسة أقداس معبد إيزيس بالبر الغربي بـ الأقصر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:52 م
تعامد الشمس على وجه
تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني
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أ ش أ
تعامدت الشمس اليوم الأربعاء على قدس أقداس معبد إيزيس المعروف باسم معبد "دير شلويط" بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.

وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية أيمن أبوزيد : "إن أشعة الشمس أضاءت وجهي الآله آمون ومنتو رع، بعد أن تسللت إلى داخل المعبد وألقت بأشعتها الذهبية على اللوحة التي نقش عليها رسمان يصوران آمون ومنتو رع في ظاهرة فلكية تتكرر يومي 23 أكتوبر و20 فبراير في كل عام".

وأضاف أبوزيد أن مساعي تُبذل لتسويق مثل تلك الظواهر الفلكية على غرار ما يجري في معبدي أبوسمبل جنوبي أسوان..مشيرا إلى أن الأقصر ستشهد في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل ظاهرة فلكية فريدة ستجذب أنظار العالم.

جدير بالذكر أن معبد دير شلويط يقع جنوب جبل ممنون وعلي بعد 4 كيلومترات جنوب معابد مدينة هابو الشهيرة في غرب محافظة الأقصر، وكرس المعبد لعبادة الإلهة إيزيس، إلهه الأمومة والطفولة عند المصريين القدماء، ويعرف هذا المعبد عند السياح بمعبد إيزيس الصغير.
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