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رياضة

حزين للغاية.. أول رد فعل من أحمد فتحي بسبب شارة قيادة منتخب مصر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:58 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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نور عادل
كشفت مصادر مقربة من أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه النهائي من معسكر المنتخب الوطني المقبل.

وقالت المصادر ان أحمد فتحي حزين للغاية مما ذكره محمد بركات مدير المنتخب خلال الجلسة التي جعمتهما سويًا في أحد المطاعم القريبة من منطقة المعادي.

وأضافت أن فتحي يرفض وبشدة التخلي عن شارة القيادة التي وصلت إليه بعد كفاحه لفترة طويلة مع منتخب بلاده استمرت لما يقارب 16 عاما شهدت تحقيق ألقاب عديدة.

وأوضحت المصادر ان فتحي سوف يتقدم باعتذار عن الانضمام للمنتخب حال نقل شارة القيادة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رغم صداقته القوية بالأخير، لكن الأمور محسومة بشكل كامل في احترام الأقدمية والاسم الكبير.
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