"الأطباء" تعقد مؤتمرا صحفيا لمناقشة تعديلات قانون المعيدين بالجامعات

تعقد نقابة الأطباء السبت 26 أكتوبر- الساعة الثانية عشرة - مؤتمرًا صحفياً موسعًا لمناقشة مقترح المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديلات قانون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين.



وذلك بإضافة المادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات لسنة 1972 اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020 / 2019.



وتدعو النقابة كل من يرغب من رؤساء الاقسام الاكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب على مستوى الجمهورية لحضور المؤتمر .