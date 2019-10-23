حمادة هلال ينفي تواجده في مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الدولي

نشر الفنان حمادة هلال صورة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك من خلال خاصية "استوري".



ونفي حمادة هلال، في تعليقه على الصورة تواجده في "مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الدولي" الذي ينطلق في شرم الشيخ غدا، قائلا" غير صحيح".



وطرح حمادة هلال مؤخرا برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "اوه لا لا" عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، لكن الغريب في الأمر أن الشركة المنتجة Nile Radio Productions - Music حذفت الفيديو بسبب حقوق الملكية بالرغم من تحقيق الفيديو لأكثر من 12 ألف مشاهدة.



ومن المتوقع أن يتم حل المشكلة وطرح الأغنية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة ، ليعود حمادة هلال بشكل جديد ومختلف للجمهور بعد انشغاله بتصوير الأعمال الدرامية.



وخاض حمادة هلال، موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن اصول"، والذي كان شكلا جديدا عليه، حيث امتازت الشخصية التي قدمها بالكوميدية على عكس كل أدواره السابقة.