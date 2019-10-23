8 نصائح لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو

تعد القيادة في الطقس الممطر من أسوأ ظروف القيادة، حيث يعاني الكثير من مالكي السيارات من صعوبة القيادة، نتيجة لانزلاق العجلات خلال المطر، وصعوبة الرؤية في ساعات الذروة.



وفي صدد ذلك نقدم لكم في التقرير التالي مجموعة من النصائح المهمة للقيادة الآمنة خلال ساعات المطر.



- يجب تقليل السرعة بقدر المستطاع حتى تستطيع السيطرة على السيارة في حال مواجهة أي عقبة مفاجئة، حيث تشير الدراسات إلى خطورة انزلاق العجلات خلال السير في المطر بسرعات عالية، نتيجة لما تكونه مياه الأمطار من عزل بين الإطارات والأسفلت.



-غالبا ما تُصاحب الأمطار بموجة من الضباب الشديد الذي تنعدم خلاله الرؤية، ما يوجب على السائق البحث عن مكان انتظار آمن، وفتح النوافذ حتى تختفي الشبورة بشكل كامل.



- إضاءة الانوار الامامية العالية يعد من الأمور الخاطئة الأكثر شيوعا بين السائقين خلال المطر، نظرا لما تسببه من انعكاس شديد خلال عبور الضوء العالي خلال حبات المطر، ما يلزم بتعويضها بـ نور "الشبورة" حتى يستطيع السائق الرؤية بشكل سليم وتنبيه السائقين الآخرين.



- ابتعد عن القيادة في حارة السريع "اليسرى" حتى لا تتأثر بأضواء السيارات المعاكسة.



- يجب توخي الحذر خلال ضغط على دواسة "الفرامل" حتى لا تتعرض للانزلاق في مياه الأمطار، حيث أشار الخبراء لضرورة الضبط التدريجي على المكابح خاصة خلال السرعات العالية.



- وفي حال تعرض سيارتك للانزلاق ابتعد علي الضغط علي الفرامل حتى لا تزيد من انزلاق العجلات، ويتحتم خلاله رفع قدمك فورا من دواسة الوقود.



- اترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي امامك، حتى لا يتعرض زجاجك الأمامي للاتساخ بالطين، خاصة خلال هطول المطر الثقيل.



- ابتعد قدر الإمكان عن السير في البرك المتكونة في بعض الشوارع نتيجة الأمطار، حتى لا تفاجأ بحفر او طين قد تعلق به سيارتك.