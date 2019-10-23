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منوعات

طفلة العاشر من رمضان.. فيديو لحظة انتشال جثة مروة بعد صعقها بسبب الأمطار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:31 م
الطفلة مروة ماتت
الطفلة مروة ماتت صعقًا بسبب الأمطار
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة انتشال جثة الطفلة «مروة صادق» 9 سنوات من وسط مياه الأمطار في العاشر من رمضان، بعدما توفيت صعقا بالكهرباء أثناء السيول التي شهدتها محافظات مصر أمس.

كانت الطفلة في طريقها إلى المنزل بعد عودتها من أحد الدروس الخصوصية، وتفاجأت بهطول الأمطار الشديدة التي أغرقت الشوارع، وقد دلها عقلها الصغير على الاحتماء في أقرب شيء يقابلها، لكن وللكارثة، كان أول ما فكرت فيه هو الاختباء تحت عمود إنارة.

لم تعلم المسكينة بالخطر المقدمة عليه، فبمجرد أن استندت عليه صعقتها الكهرباء وخرت ميتة فورًا، وسقطت جثتها على الأرض وغطتها المياه التي لم تفرق بين صغير وكبير، وبعد بحث طويل عنها وجدوا شنطتها تطفو فوق المياه.

يظهر مقطع الفيديو امرأة يبدو أنها أمها وهي تدعو الله وهي تردد "هي ولا مش هي؟!" وكأنها تتمنى لو تجد ابنتها ولكن ليس بتلك الطريقة المؤلمة.

كان اللودر يبحث وسط المياه بينما صرخ أحد الشباب "شدها من الشنطة!"، وعندما انتشلها وعلم المحتشدون بأنها مروة بدأ الصراخ يملأ المكان في مشهد مؤلم.
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