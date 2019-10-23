تراجع في 14 بنكاً.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار صرف العُملات الأجنبية، تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وتراجع الدولار أمام الجنيه في 14 بنكاً محلياً بنهاية تعاملات اليوم، كما تراجعت معظم العملات الأجنبية عدا اليوان الصيني، فيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار العملات بحسب البنك المركزي المصري:
- تراجع سعر صرف الدولار قرشين
16.1311جنيه للشراء
16.2311 جنيه للبيع
- سعر صرف اليورو الأوروبي يتراجع 3 قروش
17.9446 جنيه للشراء
18.0524 جنيه للبيع
- سعر صرف الجنيه الإسترليني يتراجع 9 قروش
20.7934 جنيه للشراء
20.9111 جنيه للبيع
- سعر صرف الفرنك السويسري يتراجع 4 قروش
16.3023 جنيه للشراء
16.4152 جنيه للبيع
- سعر صرف 100 ين يابانى مُتراجع قرشًا
14.8621 جنيه للشراء
14.9656 جنيه للبيع
- سعر صرف اليوان الصيني
2.2813جنيه للشراء
2.2957 جنيه للبيع
وتراجع الدولار أمام الجنيه في 14 بنكاً محلياً بنهاية تعاملات اليوم، كما تراجعت معظم العملات الأجنبية عدا اليوان الصيني، فيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار العملات بحسب البنك المركزي المصري:
- تراجع سعر صرف الدولار قرشين
16.1311جنيه للشراء
16.2311 جنيه للبيع
- سعر صرف اليورو الأوروبي يتراجع 3 قروش
17.9446 جنيه للشراء
18.0524 جنيه للبيع
- سعر صرف الجنيه الإسترليني يتراجع 9 قروش
20.7934 جنيه للشراء
20.9111 جنيه للبيع
- سعر صرف الفرنك السويسري يتراجع 4 قروش
16.3023 جنيه للشراء
16.4152 جنيه للبيع
- سعر صرف 100 ين يابانى مُتراجع قرشًا
14.8621 جنيه للشراء
14.9656 جنيه للبيع
- سعر صرف اليوان الصيني
2.2813جنيه للشراء
2.2957 جنيه للبيع