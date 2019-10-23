لوجود تغيير في الخواص .. ضبط 45 طن تمر زهدي في مخزن بالمنصورة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن ضبط 45 طن تمر زهدي نصف مجفف لتغير خواصه الطبيعية، كما تم ضبط 275 كيلو فول مفروك منتهي الصلاحية و450 كيلو فول مقشر و 180 كيلو عدس أحمر مجروش بدون بيانات، بأحد مخازن السلع الغذائية.



ووجه محافظ الدقهلية بإغلاق المخزن في حالة عدم وجود ترخيص حيث لم تتمكن اللجنة المعنية بالتفتيش على المواد الغذائية من الاطلاع على ترخيص مزاولة المهنة.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية لمديرية الصحة على منافذ تقديم وبيع وعرض مختلف السلع والمنتجات الغذائية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات .



يذكر ان قرار محافظ الدقهلية جاء بناء على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الذي أشار إلى وجود نقص في الاشتراطات الصحية بالمخزن الكائن بسكة سندوب بالمنصورة ، وتم تحرير محضرين جنحة صحية للمدير المسئول لعدم حمل شهادة صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية للمخزن .