صلاتي متقطعة فكيف أواظب على أدائها؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه "صلاتي متقطعه ونفسي أفضل اصلي لكن شي يمنعني ولا أعرف ماذا أفعل؟".





وأوضح "العجمي"، "عليك أولاً ان تسأل الله الثبات، ثانياً إدعو الله تعالى أن يهدي قلبك ويحبب إليك الصلاة والإيمان ويزينه فى قلبكِ ويكره اليكِ الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلكِ من الصالحين والصادقين، وعند سماع للأذان أن تجاهد نفسها وتقوم وتتوضأ لتصلي حتى تلتزم فى الصلاة فالمسألة بها مجاهدة للنفس، فمجاهدة النفس ليس بأمر سهل ولكنه سيكون سهل بعد الإعتياد على ذلك لكن فى البداية يكون بها نوع من المشقة".





كيفية المواظبة على الصلاة

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الصلوات الخمس المفروضة يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يؤديها، وكذلك المرأة بشرط ان تكون خالية من الحيض والنفاس أى ما يمنعها من الصلاة.





وأضاف فى إجابته عن سؤال ورد اليه من سائلة حول ( كيفية المواظبة على الصلاة ؟)، أن الصلاة ركن الإسلام وهى الصلة بين العبد وربه، فيجب على كل مكلف أن يحافظ على كل الصلوات فضلًا عن أن كل صلاة لها وقت معلوم.





3 أمور تساعد على المواظبة في الصلاة

وضع الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، روشتة شرعية للمحافظة على الصلاة، وهي أولًا: المبادرة إلى الصلاة فور سماع الأذان، فإن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.





وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن الأمر الثاني أنه على المسلم أن يكون حريصًا على وضوئه دائمًا كلما انتقض توضأ مرة أخرى، ثالثًا: أن يكون حريصًا على قضاء الصلاة الفائتة حين دخول وقت آخر، حتى لا يتراكم عدد من الأوقات فيتكاسل عن أداء الجميع.



