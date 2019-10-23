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توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أعادت أوروبا والصين للاستثمار في إفريقيا .. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:10 م
السفير جمال بيومي،
السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
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توك شو
قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تحمل على عاتقها الترويج لقمة سوتشي الروسية.

وأضاف جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " اليوم" المُذاع على قناة "دي إم سي" أن إفريقيا قارة مظلومة تخرج منها الأموال في إتجاه الدول المتقدمة أكثر مما تدخل لها، مشيرًا إلى أن لديها ديون وتدفع قيمة الواردات أكثر مما تحصل عليه من صادرات.

وأكد أن مصر نجحت في أن تجعل أوروبا والصين يعودان للاستثمار فى أفريقيا، ومن ثم يأتي دور روسيا، لافتًا إلى أنها نبذت الإقتصاد القديم بالمعنى الشيوعي والاشتراكي وتمارس نوعية جديدة من الاقتصاد تناسب العالم الخارجي.

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