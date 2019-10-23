محمد صلاح.. النجاح يصنع الأزمات ويثير المشكلات بدون تدخل ..التفاصيل

لمع نجم اللاعب المصري الدولي محمد صلاح في جميع أنحاء العالم، بعد تألقه مع نادي ليفربول الإنجليزي، وتقديمه أداء مميز خلال موسمين متتاليين، ومن قبل ذلك تطور مستواه وارتقاء شأنه في عالم كرة القدم، خلال سنوات قليلة، ولكن في بعض الأيحان يصبح النجاح أزمة.



في هذا التقرير يرصد لكم موقع صدى البلد العديد من الأزمات التي تعرض لها محمد صلاح خلال مسيرته في عالم كرة القدم.



- أزمة التصريحات

بعد تطور مستوى محمد صلاح من لاعب يجلس على مقاعد الاحتياطي في الدوري الإنجليزي مع نادي تشيلسي، أصبح لاعب أساسيًا مع ليفربول وهداف يشهد له العالم ويحبه من أهدافه المميزة.



استضيف محمد صلاح في أحد المؤتمرات بعد حملة أثيرت ضده عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم، وصرح صلاح بكلمات أثارت غضب الجماهير مما طور الحملة ضده بشكل ملفت، ونرى ان محمد صلاح لم يتم دعوته الى هذا المؤتمر الا بسبب أنه أصبح نجم محبوب بشكل عالمي.



- استخدامه في الدعاية للدول بسبب نجوميته، والانقلاب عليه بدعاية سلبية

محمد صلاح تعرض إلى أزمة خلال استضافة روسيا إلى بطولة كأس العالم، والسبب دعوة من رئيس الشيشان لـ مو رحب خلالها رئيس الشيشان بـ محمد صلاح ولكن لم يكن المردود المطلوب بعد الزيارة هو المتوقع.



شنت الجماهير حملة كبيرة من الانتقادات اتهمت محمد صلاح بدعم الدولة تدعم الإرهاب، ولكن لم يكن محمد صلاح في زيارته اي نية الى دعم الإرهاب كما وضح من بعدها.



- أزمته مع ساديو ماني

اشتعلت أزمة بين محمد صلاح وساديو ماني، والسبب النجاح والتقدم عندما أصبح ساديو ماني يجلس على مقاعد البدلاء، ويدفع المدير الفني لنادي ليفربول هيكتور كوبر بـ محمد صلاح،أثار غضب ماني الذي كان رد فعله غير مرضي في أحد المباريات.



انفعل ماني بسبب تغييره في أحد المباريات، مما دفع الصحف الأجنبية والمصرية تكتب عن وجود أزمة بين محمد صلاح وساديو ماني، بسبب المنافسة الشرسة داخل أرض الملعب.





- حملته الإعلانية مع عارضة الأزياء

نجحت أحد المجلات الدعائية التي تدعى GQ ميدل ايست، في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، للقيام بحملة اعلانية على غلاف مجلتها تستخدم من خلالها النجم الدولي المصري.



ظهر محمد صلاح في مجموعة من الصور تجمعه مع أحد العارضات، وتلقى العديد من الانتقادات، على الرغم من تواجد كريستيانو رونالدو مع نفس المجلة وبصور تكاد تكون عارية مع نفس العارضة، ولم يتلقى حملة انتقادات.



- أزمته مع شارة الكابتن في منتخب مصر

وأخيرًا وليس آخرًا، تشهد الأيام الحالية أزمة في منتخب مصر لم يريد محمد صلاح أن يصبح طرف فيها، حيث أن الجهاز الفني طالب أحمد فتحي بالاستغناء عن شارة الكابتن لصالح محمد صلاح خلال الأيام الحالية.



واشارت التقارير الصحفية ان انتقال شارة الكابتن الى محمد صلاح ما هو الا تقدير لمجهودات كبيرة بذلها، وحالة معنوية جيدة لمحمد صلاح بعد حصوله على المركز الثالث من بين أفضل ثلاث لاعبين في العالم.