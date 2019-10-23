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شتاء خادع.. الأرصاد: احذروا الخروج واستمتعوا بمنازلكم .. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:32 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهى عمرو
قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مستمرة من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف إبراهيم عطا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن البلاد تعرضت اليوم لسقوط أمطار فى الوجه البحري وبنها وطنطا، وأجزاء من المنوفية.

وأشار إبراهيم عطا إلى أن، موجة الأمطار مستمرة على الإسكندرية والقاهرة، وأكد أن الجميع مطالب بتوخي الحذر فى الأيام المقبلة.

وأوضح إبراهيم عطا أن، كل أسبوع ننصح المواطنون بالاستمتاع بالاجازة الأسبوعية والخروج، ولكن هذا الأسبوع ننصح بعدم الخروج.

وطالب المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية من المواطنين خلال الأجازة الأسبوعية بعد الخروج من المنزل، والاستمتاع بالجلوس فى البيت.

وأكد أن فصل الشتاء سيبدأ خلال شهرين، وما تتعرض له البلاد حاليًا موجة خادعة.
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