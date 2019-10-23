لن نستطيع التعامل مع شفط المياه.. الحكومة تحذر المواطنين من أمطار الجمعة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، إن المجلس أصدر بياناً تحذيرياً اليوم، وذلك بناء على بيان هيئة الأرصاد.





وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن البلاد ستتعرض لامطار غزيرة يوم الجمعة المقبل، ومجلس الوزراء ناشد المواطنين بعدم الخروج للشارع.





وأشار نادر سعد إلى أن المواطنين عليهم أن يستمعوا لتعليمات الحكومة للحد من الزحام، حتى نستطيع التعامل مع شفط الأمطار.



