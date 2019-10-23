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توك شو

لن نستطيع التعامل مع شفط المياه.. الحكومة تحذر المواطنين من أمطار الجمعة.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:05 م
الامطار
الامطار
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البهى عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، إن المجلس أصدر بياناً تحذيرياً اليوم، وذلك بناء على بيان هيئة الأرصاد.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن البلاد ستتعرض لامطار غزيرة يوم الجمعة المقبل، ومجلس الوزراء ناشد المواطنين بعدم الخروج للشارع.

وأشار نادر سعد إلى أن المواطنين عليهم أن يستمعوا لتعليمات الحكومة للحد من الزحام، حتى نستطيع التعامل مع شفط الأمطار.

وأوضح نادر سعد أن ما حدث أمس سيحدث فى الفترة المقبلة، ولكن علينا أن نتعامل معها بدلا من إنفاق 300 مليار جنيه على شبكة تصريف المياه.
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