بعد رفعها صورة رضا بهلوي.. هذا ما ينتظر ملكة جمال إيران السابقة.. تفاصيل

واصلت ملكة جمال إيران السابقة توسلاتها إلى الفلبين للحصول على حق اللجوء السياسي، خشية أن تُقتل إذا تم ترحيلها إلى إيران بعد أن طلبت طهران من مانيلا (عاصمة الفلبين) تسليمها إليها بتهمة اعتداء، وفق لما ذكرته صحيفة التليجراف البربطانية.





ويتم حاليًا احتجاز "بهاره زاري بهاري" ، طالبة طب الأسنان التي مثلت إيران في مسابقة ملكة جمال إنتركونتيننتال لعام 2018 في مانيلا، في مطار نينوي أكينو منذ ستة أيام بعد أن وضعت إيران إخطارًا من الإنتربول الدولي، بضرورة القبض على بهاري.





وتقول الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا إن تهمة الاعتداء الموجهة إليها ما هي إلا "كذبة كبيرة"، معتقدة أنها مستهدفة بسبب آرائها السياسية في إيران ودعمها لحقوق المرأة.





وتقول صحيفة التليجراف، إنه إذا تمت إعادتها إلى موطنها فسوف تلقى مصيرًا قاسيًا ، وقالت الفتاة للصحيفة "سوف يقتلونني".





في يناير 2018 ، ظهرت بهاري في إحدى المسابقات في مانيلا تحمل صورة رضا بهلوي ، آخر وريث لدولة إيران الإمبراطورية، رافعة علم إيران ما قبل الثورة التي حدثت في 1979.





والتهمة الموجهة لباهاري هي تهمة الاعتداء والضرب وتتعلق بحادث مزعوم مع مواطن إيراني في الفلبين.





ومع ذلك ، قال مارك بيرت من وزارة العدل الفلبينية ، لصحيفة التليجراف: "ليس لدينا أي سبب لرفض دخولها للفلبين"، وطلب اللجوء الخاص بها قيد المراجعة حاليًا.



