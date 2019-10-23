بلا رحمة.. سائق يدهس عامل بنزينة تحت عجلات السيارة

دخلت سيارة إلى محطة وقود في حي النسيم بالعاصمة السعودية الرياض، وطلب سائقها من العامل وضع كمية من الوقود في السيارة، ولم يعلم المسكين ما ينتظره بعد ذلك.



فبعد انتهاء العامل من تعبئة خزان الوقود الخاص بالسيارة، قام السائق عديم الرحمة بمحاولة الفرار بينما دهس العامل تحت عجلات السيارة في مشهد يدمي القلوب.



رصدت المشهد عدسة كاميرا مراقبة البنزينة، وقد لحقت به قوات الأمن قاطعين عليه الطريق، وقاموا بإلقاء القبض عليه فورًا قبل تمكنه من الفرار.



وتبين أن السيارة لا تحمل أي لوحات أو ترخيص وفقا لصحيفة المرصد، وهو الآن قيد التحقيق بعد قتل العامل بدهسه تحت العجلات.