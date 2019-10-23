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توك شو

تركي آل الشيخ يشارك الجمهور فعاليات موسم الرياض .. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:47 م
موسم الرياض
موسم الرياض
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عمرو ممدوح
شارك تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الجمهور فعاليات موسم الرياض المختلفة.

ويأتي موسم الرياض، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حيث تم فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الموسم من قبل القطاع الخاص والإعلام والأفراد ليكونوا جزءا من شركاء النجاح في هذا الموسم.

وأطلق موسم الرياض البوابة الإلكترونية لتلقي الطلبات التي تمنح الفرصة للجميع كل في مجاله للمشاركة في الموسم المميز والذي يستمر حتى 15 ديسمبر 2019.
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