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محافظات

رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: نصل إلى أسواق عالمية تضم أكثر من 1.8 مليار مستهلك

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:08 م
رئيس الهيئة الاقتصادية
رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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انجي هيبة
شارك المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، في قمة روسيا-أفريقيا المنعقدة بمدينة سوتشي الروسية، مع الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المهندس يحيى زكي إن الوفد قام بزيارة مركز الصادرات الروسي شريكنا في المنطقة الصناعية الروسية وتفقدنا الماكيت الخاص بالمشروع الذي يتم إطلاق تشغيله قريبا بحضور رئيسي البلدين.

وأضاف أن المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية.

واضاف أن المنطقة تتيح الوصول إلى أسواق عالمية تضم أكثر من 1.8 مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات التجارية المنضمة لها مصر.
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