أمسية غنائية مكسيكية في الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع الوكالة المكسيكية للتعاون ‪ الإنمائي الدولي حفلًا للمغنى رودريجو دي لا كادينا في الثامنة مساء الخميس 24 أكتوبر على المسرح الصغير.



يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأغاني المكسيكية الكلاسيكية منها لارا الشرقية ، البيت الأبيض ، الكرة السوداء ، الوردة الفرنسية ، الدمية ، بلويروس مكسيكي ، جرانادا ، اقسم لي ، سمائي الجميلة وبانوراما لاشهر الاعمال المحلية المعاصرة .



يذكر أن رودريغو دي لا كادينا فنان متعدد المواهب ، يعمل مغني وموسيقى - مؤلف كلمات - مذيع ، اشتهر بمشاركة واستضافة مجموعة متنوعة من كبار الشخصيات والفنانين وحقق نجاحًا كبيرًا .