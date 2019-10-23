أمسية غنائية مكسيكية في الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع الوكالة المكسيكية للتعاون الإنمائي الدولي حفلًا للمغنى رودريجو دي لا كادينا في الثامنة مساء الخميس 24 أكتوبر على المسرح الصغير.
يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأغاني المكسيكية الكلاسيكية منها لارا الشرقية ، البيت الأبيض ، الكرة السوداء ، الوردة الفرنسية ، الدمية ، بلويروس مكسيكي ، جرانادا ، اقسم لي ، سمائي الجميلة وبانوراما لاشهر الاعمال المحلية المعاصرة .
يذكر أن رودريغو دي لا كادينا فنان متعدد المواهب ، يعمل مغني وموسيقى - مؤلف كلمات - مذيع ، اشتهر بمشاركة واستضافة مجموعة متنوعة من كبار الشخصيات والفنانين وحقق نجاحًا كبيرًا .
يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأغاني المكسيكية الكلاسيكية منها لارا الشرقية ، البيت الأبيض ، الكرة السوداء ، الوردة الفرنسية ، الدمية ، بلويروس مكسيكي ، جرانادا ، اقسم لي ، سمائي الجميلة وبانوراما لاشهر الاعمال المحلية المعاصرة .
يذكر أن رودريغو دي لا كادينا فنان متعدد المواهب ، يعمل مغني وموسيقى - مؤلف كلمات - مذيع ، اشتهر بمشاركة واستضافة مجموعة متنوعة من كبار الشخصيات والفنانين وحقق نجاحًا كبيرًا .