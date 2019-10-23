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ثقافة

أمسية غنائية مكسيكية في الأوبرا المصرية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:56 م
صدى البلد
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طارق موسى
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع الوكالة المكسيكية للتعاون ‪ الإنمائي الدولي حفلًا للمغنى رودريجو دي لا كادينا في الثامنة مساء الخميس 24 أكتوبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأغاني المكسيكية الكلاسيكية منها لارا الشرقية ، البيت الأبيض ، الكرة السوداء ، الوردة الفرنسية ، الدمية ، بلويروس مكسيكي ، جرانادا ، اقسم لي ، سمائي الجميلة وبانوراما لاشهر الاعمال المحلية المعاصرة .

يذكر أن رودريغو دي لا كادينا فنان متعدد المواهب ، يعمل مغني وموسيقى  - مؤلف كلمات - مذيع ، اشتهر بمشاركة واستضافة مجموعة متنوعة من كبار  الشخصيات والفنانين وحقق نجاحًا كبيرًا .
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