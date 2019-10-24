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محافظات

للحماية من السيول .. إقامة 16 سدا و7 بحيرات في جنوب سيناء

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
إقامة السدود
إقامة السدود
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ايمن محمد
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال موسم السيول بإقامة ١٦ سدا و٧ بحيرات في مدينة نويبع، وسانت كاترين ودهب، مشيرا إلى أن المشروع نفذته الشركة الوطنية للمقاولات.

وقال "فودة" في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة حماية المناطق الخطرة من أخطار السيول، وجنوب سيناء أول محافظة طبقت نظام الحماية بتكليف من القيادة السياسية، موضحا أن وزارة الري والموارد المائية وفرت ما يقرب من ٦٠٠ مليون جنيه لاستكمال منظومة الحماية من أخطار السيول.

جاء ذلك خلال افتتاح سد البيضا بمدينة دهب بتكلفة ٦ ملايين جنيه، بحضور اللواء محمد خريصة مدير الأمن وصبري الوزير رئيس المدينة، العميد محمد عبد العزيز المدير التنفيذي لمشروعات الشركة الوطنية بجنوب سيناء.

وقال ان سد البيضا يهدف الي حماية منطقة العسلة بالكامل من أخطار السيول وضم المشروع سد بارتفاع ٧ امتار بطول ١٥٥ مترا ، وبحيرة صناعية سعة ٧٠ ألف متر مكعب، وبطول ١٢٠ مترا وعمق ٧ امتار وعرض ٨٠ مترًا.

وقدم المحافظ الشكر إلى الشركة الوطنية المنفذة للمشروعات والموارد المائية واهالي مدينة دهب، وطالب الاهالي بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المنطقة.
للحماية من السيول .. إقامة 16 سدا و7 بحيرات في جنوب سيناء
للحماية من السيول .. إقامة 16 سدا و7 بحيرات في جنوب سيناء
للحماية من السيول .. إقامة 16 سدا و7 بحيرات في جنوب سيناء
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