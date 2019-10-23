حمدي رزق يقدم حلقة خاصة حول ترميم معهد الأورام

يقدم الإعلامي "حمدي رزق" حلقة خاصة عن ترميم معهد الأورام، حيث أسترد المعهد عافيته بعد الحادث الإرهابي الغاشم.



ويحاور خلالها "رزق" المسئولين في المعهد لعرض أبرز التطورات التي لحقت بكافة أقسامه، فضلا رفع كفاءة البنية التحتية للمبني وغرف العمليات.



حيث تم تكثيف جهود كل مؤسسات الدولة لإعادة معهد الأورام مرة أخرى بعد الحادث الإرهابي الغاشم، ليعود مرة أخرى لاستقبال المرضى وعلاجهم.