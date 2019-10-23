Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المصري للشئون الأفريقية:القمة الأفريقية الروسية لها وضعية مهمة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:19 م
صدى البلد
Advertisements
توك شو
قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية، إن قمة سوتشي هي الأولى من نوعها ولها وضعية خاصة مهمه جدا بين روسيا وأفريقيا، موضحا أن هذا هو أول مؤتمر ثنائي بين روسيا وأفريقيا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأوضح السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية على قناة “dmc”، أنه تم الاتفاق على أن ينعقد هذا المؤتمر كل عامين وأن هذا المؤتمر السابع التى تشارك فية مصر بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي وهذا يعني أن مصر لها دور فعال داخل قارة أفريقيا.

وأضاف السفير أنه لا بد من تعزيز المشاركة بين الطرفين سوءا كانت فى الشاركة السياسية أو الاقتصادية أو التجاري وأن أبرز ما يقال فى هذا الصدد أنه الأهتمام أيضا فى الجانب الاجتماعي والصحي.

وأشار السفير أن روسيا قد أعطت منح دراسية لطلاب فى القارة الأفريقية، وأن ما يقارب من 40% من أجمالى الناتج القومي للقارة الأفريقية يتمثل فى ديون وأن هذه النسبة مرتفعة للغاية.
Advertisements

ترشيحاتنا

بـ فستان ذهبي قصير.. نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل

الكرملين: مستمرون للعمل مع مصر لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

لاعبو الأهلي يطمئنون على محمد محمود

بعد تأجيل الدوري .. 10 رسائل جديدة من رئيس الأهلي .. تعرف عليها

تاريخ 96 سنة ضاع في 7 دقائق.. «زبيدة» قصة فتاة ألحقت العار بـ BBC وفضحت إعلام الإخوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟