المصري للشئون الأفريقية:القمة الأفريقية الروسية لها وضعية مهمة

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية، إن قمة سوتشي هي الأولى من نوعها ولها وضعية خاصة مهمه جدا بين روسيا وأفريقيا، موضحا أن هذا هو أول مؤتمر ثنائي بين روسيا وأفريقيا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



وأوضح السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية على قناة “dmc”، أنه تم الاتفاق على أن ينعقد هذا المؤتمر كل عامين وأن هذا المؤتمر السابع التى تشارك فية مصر بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي وهذا يعني أن مصر لها دور فعال داخل قارة أفريقيا.



وأضاف السفير أنه لا بد من تعزيز المشاركة بين الطرفين سوءا كانت فى الشاركة السياسية أو الاقتصادية أو التجاري وأن أبرز ما يقال فى هذا الصدد أنه الأهتمام أيضا فى الجانب الاجتماعي والصحي.



وأشار السفير أن روسيا قد أعطت منح دراسية لطلاب فى القارة الأفريقية، وأن ما يقارب من 40% من أجمالى الناتج القومي للقارة الأفريقية يتمثل فى ديون وأن هذه النسبة مرتفعة للغاية.

