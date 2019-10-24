طلب إحاطة لتوحيد سعر السكر في جميع الشركات

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، لتوحيد سعر السكر سواء في الشركات الخاصة أو الحكومة.





وطالبت إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بوجود جهة موحدة، كالبورصة، تقوم بتحديد سعر السكر حت يتم الحفاظ على سعره.





وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود أكثر من شركة تمتلك حق تحديد سعر السكر، أدى إلى وجود اختلاف في السعر وعدم مصداقية في السوق.





كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة، الثلاثاء، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 3 نوفمبر المقبل.