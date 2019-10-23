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فن

القاهرة السينمائى يفوز بثقة نتفليكس ويعرض الفيلم الايرلندي في الافتتاح

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:02 م
The Irishman
The Irishman
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محمد نبيـل
استطاع مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أن يحظى بثقة شبكة نتفليكس التى سنحت له للعام الثانى على التوالى بعرض أحد أفلام أفلامها.

المهرجان حصل العام الماضى على حقوق عرض فيلم "روما" والذى حصد جائزة مهرجان فينيسيا، قبل أن يفوز بأفضل فيلم أجنبى ضمن سباق جوائز الاوسكار.

وهذا العام أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم "الأيرلندي The Irishman" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، ليكون فيلم افتتاح الدورة 41 للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 20 و29 نوفمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
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