أزمات بايرن ميونخ الدفاعية تتواصل.. غياب مدافع البافاري حتى نهاية العام

أعلن البوسني حسن صالحميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني ، غياب لوكاس هيرنانديز حتى نهاية العام الجاري 2019 بسبب الإصابة في الكاحل التي لحقت به أمام أولمبياكوس اليوناني.



كان هيرنانديز تعرض أمس لإصابة على مستوى الكاحل في المباراة التي جمعت فريقه بأوليمبياكوس ، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ليخرج على إثرها من الدقيقة 59.



ومن المقرر أن يخضع هيرنانديز لعملية جراحية غدًا، على أن يعود لتدريبات الفريق مع بداية النصف الثاني من الموسم الجاري .



يذكر أن زوله مدافع الفريق تعرض لقطع في الرباط الصليبي بداية هذا الأسبوع ، لتتوالى مصائب الفريق الألماني على مستوى خط الدفاع.



كان ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، استدعى هيرنانديز خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، رغم مطالب بايرن ميونخ باراحته وعدم استدعائه نظرًا لعودته للتو من الإصابة، إلا أن المدرب لم يهتم بمطالب الفريق الألماني ، وقرر الاعتماد عليه كأساسي خلال مواجهة تركيا، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.