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اقتصاد

العربي يلتقي وفد العامة للصيدليات لبحث فتح أسواق تصديرية جديدة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:01 م
أسواق تصديرية جديدة
أسواق تصديرية جديدة
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ولاء عبد الكريم
استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف الجارية ورئيس غرفة القاهرة وفد من مجلس ادارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود ، لتهنئته برئاسة الاتحاد ومناقشة مستقبل هذا القطاع.

ورحب المهندس إبراهيم العربي بوفد الشعبة مؤكدًا أن قطاع الصيدليات يمثل أهمية خاصة للشارع المجتمعي وللاقتصاد القومي ، وأن المرحلة القادمة تحتاج تكاتف الجميع من أجل تحقيق المصلحة العامة ، وأن نشاط الصيدليات يحتاج إلى تنمية وتطوير، ولن يأتي هذا إلا من خلال أصحاب النشاط أنفسهم ورؤيتهم ومقترحاتهم لقطاعهم ، وعلى الاتحاد المساندة والمساعدة في تنفيذ هذه الرؤية بما يخدم هذا القطاع ويحقق طموحاته ويتماشي مع متطلبات وخطط الدولة المستقبلية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية ثقته في الشعبة لأنها تضم نخبة من أصحاب الخبرات الذين لديهم رؤية لتنمية وتطوير قطاعهم بما يخدم الصيدليات ويحقق رغبات السوق المحلي ، وسيتم في المرحلة القادمة النظر إلى الأسواق الخارجية لدعم التصدير لافتًا إلى أن كل الدعم للشعب العامة والنوعية حتي تحقق أهدافها وتنمي وتطور من أنشطتها.

وقال الدكتور محمود عبد المقصود أن الشعبة تقدمت بتهنئة نيابة عن قطاعها إلى المهندس إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد ، ثم ناقشنا مستقبل قطاع الصيدليات ورؤيتنا كشعبة مع رئيس الاتحاد الجديد ، التي من خلالها نأمل في حل المشاكل التي تواجهنا بالسوق المحلية سواء فيما يتعلق بين الصيدليات ذاتها أو ضريبة القيمة المضافة ومشروع التأمين الصحي وغير ذلك من المشاكل التي نسعي إلى حلها حاليًا.

ونوّه الدكتور ممدوح الأمين نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية ، إلى أنه من ضمن رؤية الشعبة التي نسعي إلى تنفيذها في المرحلة القادمة فتح أسواق تصديرية جديدة في ظل توجه الدولة لدعم التصدير، وهو ما تم طرحه علي رئيس الاتحاد الجديد خلال اللقاء ونال إستجابة كبيرة منه وسنعمل علي تحقيق ذلك في الفترة القادمة.
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