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منوعات

شاهد.. لحظة اشعال بلطجي النيران في 10 سيارات .. وكاميرا مراقبة تكشفه

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:18 م
صدى البلد
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يرصد اللحظة التي أقدم فيها بلطجي على إشعال النيران في مجموعة من السيارات في منطقة عرض خاصة بأحد مراكز بيع السيارات المستعملة في بلدة "آشينجتون" بمقاطعة "نورثمبرلاند" البريطانية.

وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة، والذي سجلته كاميرا مراقبة، يظهر الجاني وهو يتحرك بالقرب من السيارات المركونة في منطقة العرض، قبل أن يتوجه ناحية إحدى السيارات، وكان من الواضح أنه يسكب عليها مادة سريعة الاشتعال، حيث أنه لم تمض سوى بضع لحظات حتى اشتعلت النيران في الجزء الأمامي من السيارة، وبعد ذلك توجه ناحية السيارة الموجودة بجوارها وقام بالأمر نفسه، وعلى الفور اشتعلت فيها النيران بدورها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث رصدت تسجيلات كاميرا المراقبة قيامه بتخريب 5 سيارات على التوالي بنفس الطريقة، قبل أن يتراجع إلى الوراء كي يلقي نظرة على الكارثة التي أحدثها.

وفي لقطة أخرى، يظهر أحد رجال الإطفاء وهو يحاول جاهدًا السيطرة على الحريق، لكن الأمر لم يكن سهلًا إطلاقًا؛ وأظهرت إحدى اللقطات بعد ذلك حجم الضرر الذي لحق بعدد من السيارات، حيث بدت مدمرة تمامًا جراء الحريق.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن ذلك الحادث قد وقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري؛ ونقلت الصحيفة عن "راشيل جاسكوين"، إحدى مالكي مركز السيارات، قولها إن الحريق تسبب في تدمير 10 سيارات في المجمل، وهو ما يعد بمثابة مشكلة جسيمة بالنسبة للمركز.

وتقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة، لكن لم يتم بعد الكشف عن هوية الجاني، أو السبب وراء إقدامه على مثل هذا الفعل المروع.


شاهد.. لحظة اشعال بلطجي النيران في 10 سيارات .. وكاميرا مراقبة تكشفه
شاهد.. لحظة اشعال بلطجي النيران في 10 سيارات .. وكاميرا مراقبة تكشفه
شاهد.. لحظة اشعال بلطجي النيران في 10 سيارات .. وكاميرا مراقبة تكشفه
شاهد.. لحظة اشعال بلطجي النيران في 10 سيارات .. وكاميرا مراقبة تكشفه
شاهد.. لحظة اشعال بلطجي النيران في 10 سيارات .. وكاميرا مراقبة تكشفه
شاهد.. لحظة اشعال بلطجي النيران في 10 سيارات .. وكاميرا مراقبة تكشفه
شاهد.. لحظة اشعال بلطجي النيران في 10 سيارات .. وكاميرا مراقبة تكشفه
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