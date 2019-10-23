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حوادث

ضحايا الأمطار.. مصرع طفلة وإصابة شقيقها في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:02 م
قوات الدفاع المدنى
قوات الدفاع المدنى اثناء انقاذ الاهالى
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أحمد عبد العزيز
تسببت الأمطار والطقس السيئ في انهيار عقار مكون من 3 طوابق، بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، مما أسفر عن في مصرع طفلة وإصابة شقيقها.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار عقار بحارة السلطنة متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب، ووجود حالة وفاة ومصاب.

انتقل مسئولو حي غرب ومأمور وضباط قسم شرطة كرموز وقوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارة الإسعاف إلى جانب اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وسقط بالكامل، ما أسفر عن مصرع الطفلة " فريحة إبراهيم محمد" 7 سنوات، وإصابة شقيقها "محمود إبراهيم محمد" 19 عاما.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف والمصاب إلى مستشفى الجمهورية العام لتلقي العلاج اللازم، ووضع الحواجز الحديدية اللازمة حول العقار حفاظا على حياة المارة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
ضحايا الأمطار.. مصرع طفلة وإصابة شقيقها في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور
ضحايا الأمطار.. مصرع طفلة وإصابة شقيقها في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور
ضحايا الأمطار.. مصرع طفلة وإصابة شقيقها في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور
ضحايا الأمطار.. مصرع طفلة وإصابة شقيقها في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور
ضحايا الأمطار.. مصرع طفلة وإصابة شقيقها في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور
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