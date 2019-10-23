بسبب الميراث.. الحبس عاما لعامل أصاب شقيق زوجته بعاهة مستديمة في طوخ

عاقبت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال وعلي حسن حسني علي وخالد علي إبراهيم علي بحضور خالد إبراهيم عثمان وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات عامل بالحبس لمدة عام مع الشغل لتعديه على شقيق زوجته بالضرب حتى أحدث له عاهة مستديمة بسبب الخلاف على "إرث" زوجته.



جاء بأمر الإحالة ان المتهم ع.س.ع، 25 سنه عامل و شقيقه أ.س.ع، 33 سنه عامل ضربا المجنى عليه تامر.ن.ع بدائرة مركز طوخ وذلك عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النيه وعقدا العزم على التعدى عليه واعدا لذلك الغرض "ماسورة حديد" وضربه على رأسه من الخلف وتسبب له فى عاهة مستديمة كما قام المتهم الثانى بضربه بيده حتى استقرت بوجهه واصابته.



كانت البداية بتلقي مركز شرطة طوخ بلاغا من تامر.ن.ع، 83 سنة، حارس ببنك، مفاده تعدى عاملين عليه بالضرب واصابته بعاهة مستديمة، حيث فوجئ حال تواجده أمام منزله بتعدى المتهمين عليه بالسب والشتم ثم قام المتهم الاول سالف الذكر بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة قاصدا قتله وذلك بسبب نشوب خلاف بينهما على ارث زوجته وقام المتهم الثانى سالف الذكر بالتعدى عليه بالضرب .



وحرر محضر بالواقعة و تم ضبط المتهمين وامرت النيابة بحبس الاول واخلاء سبيل الثانى على ذمة القضية وباحالتهما للمحكمة اصدرت قرارها السابق.