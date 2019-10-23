Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الله يرحمك يا حبيبي.. ريهام سعيد تنعي شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:17 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
Advertisements
مصطفى كرم
نعت الإعلامية ريهام سعيد، محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية الذي راح ضحية دفاعه عن ابنة قريته على يد محمد راجح.

ونشرت ريهام سعيد فيديو للشهيد محمود البنا وعلقت عليه قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي".

ولقي الفيديو ردوداً واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته" و"الله يرحمة" و"وجعت قلوبنا يا محمود" و"ربنا يصبر قلب اهله" و "#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا".

ومن المقرر استئناف جلسات محاكمة المتهم في قضية محمود البنا المعروفة إعلامياً شهيد الشهامة في يوم 27 من أكتوبر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين يشعل تويتر.. ومغردون: حقه لازم يرجع

بكلمات مؤثرة.. ياسر جلال ينعى شهيد الشهامة محمود البنا ويطالب بإعدام راجح

#محمود_البنا يشعل تويتر .. ومغردون: حقك هيرجع وربنا مع الحق دايما

تصبحوا على إعدام راجح .. ريهام سعيد تتصامن مع شهيد الشهامة محمود البنا

ميرهان حسين: ياريت الشباب والرجالة يتعلموا الشهامة من محمود البنا

خالد الصاوي: محمود البنا حكاية رجولة محتاجة تدرس في مناهج الطلبة

ترشيحاتنا

روسيا ومصر توقعان أكبر صفقة في تاريخ السكك الحديدية بين البلدين

لن نستطيع التعامل مع شفط المياه.. الحكومة تحذر المواطنين من أمطار الجمعة.. فيديو

عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

بدون مكياج.. داليا البحيري تحتفل بعيد ميلادها مع عادل إمام وزوجها

بـ غوايش وسلاسل ذهب.. منة فضالي بإطلالة غريبة على سجادة حمراء

مدرب حراس منتخب مصر السابق يكشف تفاصيل جديدة عن العروض الخارجية لـ الشناوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟