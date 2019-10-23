الله يرحمك يا حبيبي.. ريهام سعيد تنعي شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية

نعت الإعلامية ريهام سعيد، محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية الذي راح ضحية دفاعه عن ابنة قريته على يد محمد راجح.





ونشرت ريهام سعيد فيديو للشهيد محمود البنا وعلقت عليه قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي".





ولقي الفيديو ردوداً واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته" و"الله يرحمة" و"وجعت قلوبنا يا محمود" و"ربنا يصبر قلب اهله" و "#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا".



