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فن

جديد المطرب ابو.. كليب حبيبى ياليل يحصد 12 مليون مشاهدة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:06 م
صدى البلد
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أحمد البهى
حقق المطرب "أبو" نجاحا ساحقا بأغنيته الجديدة "حبيبى ياليل" على موقع اليوتيوب واستطاعت الأغنية حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحها، حيث وصلت إلى 12 مليون مشاهدة فى 24ساعة فقط.

وبهذا النجاح أكد "أبو" على طريقه الذى اختاره منذ بدايته الفنية، ولونه الغنائى المميز الذى يعجب به جمهوره ويراه فيه محبيه، فأغنية "حبيبى يا ليل" تنتمي إلى إيقاع المقسوم الشرقي الذي أصبح قاسمًا مشتركًا فى معظم أغنيات "أبو" .

كما يبدو أن "حبيبى ياليل" ستكون "3 دقات" أخرى قادمة، بل ربما تكون أكثر انتشارا ونجاحا وذلك بعدما تخطتها فى نسبة المشاهدة فى الــ 24 ساعة الأولى.

يذكر ايضا أن أغنية "حبيبى يا ليل" تتواجد الآن فى قائمة التريند الأعلى مشاهدة على اليوتيوب فى مصر وعدد كبير من الدول العربية.

أغنية "حبيبى ياليل" من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" ومن كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.. ومن إخراج المبدعة مريم أبو عوف وشارك في التصوير الفنانة تارا عماد ومجموعة من أطفال معهد الباليه.
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