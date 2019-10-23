رئيس مصر للتأمين: الشركة لها محفظة مالية تقارب المليار جنيه .. فيديو

قال باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين إن مصر للتأمين هي الشركة الوحيدة التي لديها قسم إعادة تأمين، لافتًا إلى أن هناك شركة مصرية لإعادة التأمين اندمجت مع مصر للتأمين وقت إعادة الهيكلة وتمت إعادة هيكلة التأمين الموجودة داخل مصر للتأمين.



واضاف باسل الحيني خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز" إن شركة مصر للتأمين تعتبر أكبر شركة في السوق لديها الملاءة المالية تسمح لها بممارسة نشاط إعادة التأمين في السوق، مشيراُ إلى أن الشركة لديها محفظة تقترب من المليار جنيه داخل مصر للتأمين بالإضافة إلى إعادة التأمين على الأخطار التي نستقبلها من السوق .



وأكد باسل الحيني عدم وجود مقاييس ونسب لشركات التأمين و كل شركة على حسب رغبتها في الربح و على حسب دراسة الخطر.