Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس مصر للتأمين: الشركة لها محفظة مالية تقارب المليار جنيه .. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:11 م
مصر للتأمين
مصر للتأمين
Advertisements
توك شو
قال باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين إن مصر للتأمين هي الشركة الوحيدة التي لديها قسم إعادة تأمين، لافتًا إلى أن هناك شركة مصرية لإعادة التأمين اندمجت مع مصر للتأمين وقت إعادة الهيكلة وتمت إعادة هيكلة التأمين الموجودة داخل مصر للتأمين.

واضاف باسل الحيني خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز" إن شركة مصر للتأمين تعتبر أكبر شركة في السوق لديها الملاءة المالية تسمح لها بممارسة نشاط إعادة التأمين في السوق، مشيراُ إلى أن الشركة لديها محفظة تقترب من المليار جنيه داخل مصر للتأمين بالإضافة إلى إعادة التأمين على الأخطار التي نستقبلها من السوق .

وأكد باسل الحيني عدم وجود مقاييس ونسب لشركات التأمين و كل شركة على حسب رغبتها في الربح و على حسب دراسة الخطر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس شركة مصر القابضة للتأمين: يوضح أهمية إعادة التأمين.. فيديو

رئيس مصر للتأمين: نسبة مساهمة القطاع من الإنتاج المحلي 0.8%.. فيديو

ترشيحاتنا

الكرملين: مستمرون للعمل مع مصر لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

مصير شكاوى الأهلي .. محمود الخطيب يوجه سؤالا محرجا لمسئولي اتحاد الكرة

إعادة فتح نفق العروبة بمصر الجديدة أمام حركة المرور بعد شفط مياه الأمطار

شاهد | ياسمين الخطيب تكشف مفاجأة عن جنسية والدتها

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد أزمة شارة قيادة منتخب مصر.. ومغردون: البدري عايز يستبعد أحمد فتحى بالطريقة

متحدث الحكومة يكشف مفاجآتين عن أمطار أمس.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟