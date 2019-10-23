بعد تأجيل الدوري .. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن كأس مصر

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل ، تشمل الأولى منها 86 ناديا تتبارى يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية ، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب الـ 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا.



ومن المقرر أن يتم اضافة الـ 15 ناديا المتأهلة إلى الى 13 ناديا التي تم تجنيبها ليكون مجموعها 28 ناديا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14 ناديا.



وتنضم الأندية الـ14 إلى فرق الدوري الممتاز الـ 18 لتشكل معا دور الـ 32 الذي ستقام مبارياته بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل لإتاحة الفرصة لإقامة معسكر للمنتخب الأول خلال الفترة نفسها يتخلله مباراة ودية استعدادا للقاءي كينيا وجزر القمر في تصفيات الأمم الأفريقية.





