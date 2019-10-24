البرلمان يعدد مكاسب قمة سوتشي.. متحدث النواب: مرحلة جديدة من التعاون مع موسكو.. ولجنة العلاقات الخارجية: فرصة جيدة لانفتاح أفريقيا على العالم

متحدث البرلمان: قمة سوتشي ترسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وموسكو

لاقت القمة الروسية الإفريقية التي جمعت بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي بوتين إشادة واسعة من أعضاء البرلمان، حيث رأوا أنها فرصة وبداية حقيقية للتعاون القاري والإقليمي.





في البداية، وصف الدكتور صلاح حسب الله ، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان قمة منتجع سوتشى الروسي، وهى القمة المصرية الروسية الثالثة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بانها تاريخية وترسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وموسكو فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها .





واشاد متحدث البرلمان بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مصر حرصت على التنسيق الكامل مع الجانب الروسى لإنجاح القمة الأفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادى فى ضوء المشاركة الكبيرة من الدول الأفريقية، معربا عن أمله فى أن القمة ستضع تصورات مستقبلية للعلاقة بين روسيا والدول الأفريقية فى إطار مبدأ المصالح المشتركة.





وقال " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم ان الرئيس السيسى حرص على اعطاء اولوية لقضايا القارة السمراء خلال هذه القمة بتأكيده أن الدول الأفريقية تتطلع إلى مساهمة روسيا فى دعم جهود التنمية فى أفريقيا والمساهمة فى تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية، خاصة مشروعات توليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق واشادته بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين فى أكتوبر عام 2018.





واوضح أنه يتطلع إلى مزيد من الارتقاء بها وتطويرها فى مختلف المجالات اضافة الى اشادته بالشراكة والتعاون مع روسيا فى مجال تطوير منظومة السكك الحديدية وتصنيع عربات القطارات فى مصر وتأكيده بأن الدولة المصرية مهتمة بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس والانتهاء من صياغة عقد التشغيل وتذليل أى عقبات أى شركات روسية.





كما أشاد الدكتور صلاح حسب الله بتأكيد الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الروسية بسوتشى باننا نعول على قيام الشركة الروسية بتوريد أول دفعة من عربات القطارات بإجمالى 1300 عربة فى مطلع ديسمبر القادم مؤكدا على أهمية التعاون بين مصر وروسيا فى إنشاء محطة الضبعة النووية والانتهاء من تسوية المسائل العالقة المرتبطة بالمشروع بما يسمح بالبدء فى عملية التنفيذ وأن يتم الانتهاء منه وفقا لما تضمنه العقد المبرم بشأن المحطة المرجعية وتجديد الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الروسية فى سوتشى دعوته لبوتين بزيارة مصر للمشاركة فى مراسم وضع حجر الأساس فور تحديد تلك الفعالية إلى جانب الاحتفالية الكبرى التى ستتم بشأن توقيع العقد التشغيلى والإعلان عن تدشين المنطقة الاقتصادية الصناعية فى مصر وأهمية قيام الجانب الروسى بإنهاء الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم المالى والفنى لهيئة الرقاية النووية والإشعاعية من أجل تنفيذ المشروع النووى فى الضبعة حتى يتثن الالتزام بالجدول الزمنى المقرر وتعزيز التعاون العسكرى بين مصر وروسيا بما يسهم فى بناء القدرات العسكرية المصرية باعتبار روسيا شريكا تقليديا عسكريا لمصر منذ عقود.





ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية الى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لاعرابه عن سعادته لحضور الرئيس السيسي القمة الأفريقية الروسيةوتجديده الترحيب بالرئيس السيسي بقوله : " هذا لقاؤنا الثالث وسعيد جدا بحضورك ومرحب بك" اضافة الى تأكيد الرئيس الروسيى بوتين بأن هناك تعاونا بين مصر وروسيا فى مجال محاربة الإرهاب والتعاون التجارى بين البلدين وبناء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، فضلا عن إنشاء محطة الضبعة النووية وتخصيص 190 مليون دولار للبنية الأساسية لمحطة الضبعة النووية.





في السياق ذاته، قال صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يثبت يومًا بعد يوم، أنه صاحب إرادة صلبة وعزيمة لا تلين، حريص على وطنه لا يتوقف عن إقامة المشروعات مهما كانت العوائق، ولذا تجئ مشاركته في قمة "روسيا – أفريقيا" والمنتدى الاقتصادي اللذين تستضيفهما مدينة سوتشى الروسية برئاسة مصر وروسيا وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية، بداية جديدة نحو انطلاق مصر خصوصًا والقارة السمراء عمومًا.





وأوضح عقيل، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه القمة ستكون نقطة انطلاق نحوالتعاون في المجالات كافة بين دول القارة الساعية إلى تحقيق إنجازات حقيقية وروسيا التى استطاعت أن تثبت وجودها في العالم خلال السنوات الأخيرة باعتبارها قوة عظمى.





ونوّه وكيل لجنة العلاقات الخارحية إلى أن القمة الروسية الأفريقية تنعقد وسط ظروف دقيقة يمر بها العالم، ولذا يمكن القول أنها ستكون بمثابة الطريق إلى التنمية، خصوصًا أنها ستعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجالات كافة لتوطيد أواصر الصداقة بين الشعوب، فضلًا عن جذب دول القارة للمزيد من الفرص الاستثمارية ووضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب الذى بات وسيلة لضرب الاستقرار في الكثير من دول العالم.





من جانبه، قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن القمة الأفريقية الروسية فرصة جيدة لانفتاح القارة الأفريقية على العالم، وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادى بين أفريقيا وروسيا فى مختلف المجالات .





وأضاف الكمار أن الرئيس السيسى يسعى لانفتاح الدول الأفريقية على العالم فى مختلف المجالات بما يحقق نقلة نوعية لاقتصاد أفريقيا الخارجى، وبما يحقق تنمية اقتصادية حقيقية لدول القارة.





وأشار نائب شبين القناطر، إلى أن هذه القمة ستكون البداية لزيادة معدلات التعاون ما بين الجانبين الأفريقى والروسى فى مختلف المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يسعى جاهدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل القارة الأفريقية من خلال مختلف المحافل الدولية التى يشارك فيها .



