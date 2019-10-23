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توك شو

أحمد موسى: المواطن هو من دفع نتيجة ما حدث أمس.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:52 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك عددا كبيرا من المواطنين، جلسوا اليوم فى البيت، مؤكدًا أن الجميع عانى من الاوضاع الجوية أمس.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن، هناك بعض المواطنين ظلوا لساعات طويلة فى الشوارع أمس ولذلك لم يذهبوا للعمل اليوم.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الأمطار تسببت فى تكدس السيارات، وكشف أن شبكة المياه الموجودة فى القاهرة منذ 100 عام موجودة كما هي.

وأوضح أن المأساة التى عانت منها مصر أمس عانت منها من قبل، وكشف أن أزمة مشكلة الأمطار مستمرة، وأوضح أن الشعب المصري هو من دفع الثمن.
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