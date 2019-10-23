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اقتصاد

بورصة وول ستريت تفتح متباينة مع تعويض ارتفاع بوينج إعلانات أرباح ضعيفة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:48 م
وول ستريت
وول ستريت
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وكالات
فتحت الأسهم الأمريكية، متباينة، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع سهم بوينج، بعد تأكيد الجدول الزمني لعودة طرازها 737 ماكس إلى الخدمة، في مقابل خسائر من "كاتربلر" و"تكساس إنسترومنتس" التي هبط سهمها بفعل توقعات ضعيفة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 47.14 نقطة بما يعادل 0.18 % ليصل إلى 26835.24 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 1.98 نقطة أو 0.07 % إلى 2994.01 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 14.06 نقطة أو 0.17 % إلى 8090.24 نقطة.

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