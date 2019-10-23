متحدث الحكومة: الجميع أدى دوره ولا يوجد تقصير في التعامل مع مياه الأمطار

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء ترك مكتبه وظل يتابع بنفسه التعامل مع شفط مياه الأمطار، وأوضح أن الجميع قام بدوره ولا يوجد تقصر.





وأكد أن الحكومة إذا شاهدت تقصيراً كانت ستعتذر للمواطنين، وأن المجلس أصدر بيانًا تحذيريًا اليوم، بناء على بيان هيئة الأرصاد، أن البلاد ستتعرض لأمطار غزيرة يوم الجمعة المقبل، ومجلس الوزراء ناشد المواطنين بعدم الخروج للشارع.





وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المواطنين عليهم أن يستمعوا لتعليمات الحكومة للحد من الزحام، حتى نستطيع التعامل مع شفط الأمطار، أن ما حدث أمس سيحدث فى الفترة المقبلة، لكن علينا أن نتعامل معها بدلا من إنفاق 300 مليار جنيه على شبكة تصريف المياه.





وكشف نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، إن مناخ مصر أصبح يتغير كل عامين وهناك تغير فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، أن المواطنين يعتقدون أن البالوعات الموجودة فى الشوارع و المخصصة للصرف الصحي هى المخصصة لسحب مياه الأمطار وهذا غير حقيقي، أن، هيئة الأرصاد قامت باصدار بيان تحذيري عن الأمطار منذ فترة، ولكن لم نتوقع بأن تكون نسبة المياه عالية كما حدث أمس.





وأوضح نادر سعد أن، هناك مفاجآت هم : كمية المطر التى سقطت كانت ضعف المياه التى توقعها هيئة الأرصاد كانت الضعف ،هذه الكمية الكبيرة جدًا نزلت فى وقت قصير جدًا مؤكدًا أن المياه التى تعرضت لها البلاد كانت فى 90 دقيقة، أن 650 ألف متر مكعب من المياه سقطت فى 90 دقيقة، وذلك فى بلد لا يوجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار.





وكشف المستشار نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لجأت لعربات مياه صرف الأمطار بعد أن امتلأت البالوعات المخصصة للصرف الصحي، مؤكدًا أن ما حدث فى مصر يتم لأول مرة، أن المشهد الذى تم مؤسف، ولم نكن نتوقع ان يحدث مرة ثانية فى الفترة المقبلة أن، المشكلات التى تعانى منها مصر مشكلة تاريخية، ولن يتم حلها، وأوضح نادر سعد أن 200 مليار جنيه أو 300 مليار تحتاجهم الدولة لتفادي حدوث شئ يتم يوم أو يومين فى العام، أن توصيل شبكة لتصريف مياه الأمطار صعب تنفيذه فى مصر، مؤكدًا أن المواطنين لن يستحملوا يوماً أو أثنين لشفط المياه فهل سيستحملون أشهر لتنفيذ هذا المشروع فى مصر.





وكشف نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، أن مشهد أمس لم نكن نتمناه، فالأمطار تسببت فى غرق الشوارع، وكشف أن محافظات مصر لا يوجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، لأن تلك المدن عندما تم انشاؤها لم يكن أحد يتوقع أن تتعرض البلاد لامطار، أن شبكات الأمطار غير شبكات الصرف الصحي.



