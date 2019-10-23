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فن

مسلسل امرأة يتصدر نسب مشاهدة يوتيوب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكن مسلسل "امرأة"، من تصدر نسب المشاهدة أمس الثلاثاء، حيث جاء بالمركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.

وجاء في المركز الثاني مسلسل قطاع الطرق، وجاء مسلسل برنامج ماستر شيف فى المرتبة الثالثة .

بينما حصل مسلسل اليمين علي المركز الرابع من حيث نسب المشاهدة .

يذكر ان تقارير نسب المشاهدة هى التى تحدد تقديم مواسم جديدة من العمل، او التوقف عن تصوير حلقات جديدة .
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