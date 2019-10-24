الكفاية الإنتاجية تعقد ورشة عمل لعرض برامج تدريبية لـ مهنة اللحام

أعلنت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، عقد ورشة عمل بقاعة الاجتماعات بديوان عام المصلحة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بهدف عرض البرامج التدريبية المطورة لمهنة اللحام.





وقالت الكفاية الإنتاجية فى بيان لها، إن الورشة يشارك فيها المتخصصين من شركة YAT المسئولة عن تطوير المناهج التدريبية، وذلك لحصر جميع الملاحظات الخاصة بالبرامج التدريبية للمهنة من مهندسي ومدربي المهنة بالمصلحة.



