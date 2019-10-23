Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة تكشف طريقة التعامل مع حالات الوفاة بسبب الأمطار | فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:55 م
الأمطار
الأمطار
Advertisements
البهى عمرو
علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال " كيف ستتعامل الحكومة مع الحالات التى توفيت أمس بسبب الأمطار.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التضامن ستقدم كل الدعم، لجميع الحالات التى توفيت أمس بسبب الأمطار، موضحًا أن وزارة التضامن تتعامل مع هذه الحالات.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء ترك مكتبه وظل يتابع بنفسه التعامل مع شفط مياه الأمطار، وأوضح أن الجميع قام بدوره ولا يوجد تقصر.

وأكد أن الحكومة اذا شاهدت تقصيرا كانت ستعتذر للمواطنين، وأن المجلس أصدر بيانًا تحذيريًا اليوم، بناء على بيان هيئة الأرصاد، أن البلاد ستتعرض لامطار غزيرة الجمعة المقبلة، ومجلس الوزراء ناشد المواطنين بعدم الخروج للشارع.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المواطنين عليهم أن يستمعوا لتعليمات الحكومة للحد من الزحام، حتى نستطيع التعامل مع شفط الأمطار، أن ما حدث أمس سيحدث فى الفترة المقبلة، لكن علينا أن نتعامل معها بدلا من إنفاق 300 مليار جنيه على شبكة تصريف المياه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكافل وكرامة أبرزهم.. من هم الفئات المعفاة من اشتراكات التأمين الصحي ؟

لن نستطيع التعامل مع شفط المياه.. الحكومة تحذر المواطنين من أمطار الجمعة.. فيديو

متحدث الحكومة يكشف مفاجآتين عن أمطار أمس.. فيديو

الحكومة: القاهرة والمدن المجاورة لا يوجد بها شبكات تصريف الأمطار

ترشيحاتنا

محكمة كويتية تقضي بحبس معلمة مصرية عامين مع الشغل

بـ غوايش وسلاسل ذهب.. منة فضالي بإطلالة غريبة على سجادة حمراء

متحدث الحكومة يكشف مفاجآتين عن أمطار أمس.. فيديو

تأجيل موعد بدء قناة الزمالك الجديدة

شاهد | ياسمين الخطيب تكشف مفاجأة عن جنسية والدتها

بإطلالة نحيفة.. ويزو تستعرض رشاقتها.. ومتابعون: خسيتي شويتين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟