الحكومة تكشف طريقة التعامل مع حالات الوفاة بسبب الأمطار | فيديو

علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال " كيف ستتعامل الحكومة مع الحالات التى توفيت أمس بسبب الأمطار.



وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التضامن ستقدم كل الدعم، لجميع الحالات التى توفيت أمس بسبب الأمطار، موضحًا أن وزارة التضامن تتعامل مع هذه الحالات.



وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء ترك مكتبه وظل يتابع بنفسه التعامل مع شفط مياه الأمطار، وأوضح أن الجميع قام بدوره ولا يوجد تقصر.



وأكد أن الحكومة اذا شاهدت تقصيرا كانت ستعتذر للمواطنين، وأن المجلس أصدر بيانًا تحذيريًا اليوم، بناء على بيان هيئة الأرصاد، أن البلاد ستتعرض لامطار غزيرة الجمعة المقبلة، ومجلس الوزراء ناشد المواطنين بعدم الخروج للشارع.



وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المواطنين عليهم أن يستمعوا لتعليمات الحكومة للحد من الزحام، حتى نستطيع التعامل مع شفط الأمطار، أن ما حدث أمس سيحدث فى الفترة المقبلة، لكن علينا أن نتعامل معها بدلا من إنفاق 300 مليار جنيه على شبكة تصريف المياه.

