اليوم.. الغرف التجارية تبدأ حصر أضرار الأمطار لتعويض التجار

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف، أن الغرف التجارية بالمحافظات تتابع لحظة بلحظة تداعيات السيول على منتسبيها في مختلف القطاعات، وستقدم كل غرفة علي حده تقارير حول هذا الشأن لرفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد.
وأضاف "العربي" في بيان رسمي، إنه سيكلف رسميا بدء من اليوم الخميس مجلس إدارة كل غرفة بالتعاون مع الجهات المعنية بحصر الأضرار الناجمة عن هذه السيول فيما يتعلق بمنتسبيها في القطاعات المختلفة ووضع مقترحاتها حول سبل تعويض المتضررين ورفعها إلى الاتحاد لمناقشتها بشكل موسع وقانوني.
وأكد أنه من ضمن المقترحات التي تم عرضها عليه من التجار أن يتم خصم تعويض متضرري كل غرفة من الاحتياطي الخاص بها ولذلك ستكون كل غرفة منوطة بحصر واف ودقيق عن متضرريها وتحديد المبالغ المالية لتعويض المتضررين المستحقين فعليا وبعد انتهاء الغرف التجارية بالمحافظات من أعمالها سيتم رفع الأمر إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المنوطة بإصدار قرار الخصم من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية لاتخاذ ما تراه مناسبا.