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محافظات

بعد غرقها.. صاحب ورشة أثاث بـ كفر الشيخ يطالب بمحاسبة المقصرين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:05 م
غرق ورشة أثاث
غرق ورشة أثاث
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محمود زيدان
تعرضت ورشة لتجميع الأثاث بمدينة دسوق كفر الشيخ، إلى غرق منتجاتها ومحتوياتها بصورة مؤسفة بسبب هطول الأمطار الغزيرة اليوم، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشارع لعدم تصريفه في بالوعات الصرف الصحي، ما تسبّب في استياء المواطنين والأهالي من مسئولي المحليات.

يقول محمد قنعر، صاحب الورشة لـ"صدى البلد"، لديّ ورشة لتجميع الأثاث بحارة قويطة المتفرع من شارع الشركات بمدينة دسوق، تعرّضت للغرق وتدمير ومحتوياتها بسبب إهمال مسئولى المحليات بدسوق، فى بالوعات الصرف لا تعمل بكفاءة عالية مما أدى إلى غرق الأخشاب والمعدات داخل الورشة.

وأضاف، وقمنا بالاتصال بشرطة النجدة؛ لإثبات حالة بما تعرضنا له من ضرر بالغ، وخسائر فادحة، موضحًا أن الأهالي والجيران بحارة قويطة، قاموا بمساعدتنا في كسح المياه من داخل الورشة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، مطالبًا بمحاسبة المسئولين المقصرين عن هذا الإهمال. 
بعد غرقها.. صاحب ورشة أثاث بـ كفر الشيخ يطالب بمحاسبة المقصرين
بعد غرقها.. صاحب ورشة أثاث بـ كفر الشيخ يطالب بمحاسبة المقصرين
بعد غرقها.. صاحب ورشة أثاث بـ كفر الشيخ يطالب بمحاسبة المقصرين
بعد غرقها.. صاحب ورشة أثاث بـ كفر الشيخ يطالب بمحاسبة المقصرين
بعد غرقها.. صاحب ورشة أثاث بـ كفر الشيخ يطالب بمحاسبة المقصرين
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