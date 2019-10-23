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أخبار البلد

كيف ما كنت بحبك | نيشان ينشر صورة جديدة مع ابنته فى مظاهرات لبنان

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:52 م
الإعلامي اللبناني
الإعلامي اللبناني نيشان
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حمادة خطاب
نشر الإعلامي اللبناني نيشان، صورة جديدة عبر حسابه على انستجرام ، وهو يحمل إبنته، خلال مشاركته فى المظاهرات الحالية بلبنان.

وعلق نيشان على الصورة قائلًا: " في حُبّ وطني كيف ما كنت بحبَّك بجنونَك بحبَّك حبّة من ترابَك بكنوز الدّني بحبَّك يا لبنان.. وطني!".

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.


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