كيف ما كنت بحبك | نيشان ينشر صورة جديدة مع ابنته فى مظاهرات لبنان

نشر الإعلامي اللبناني نيشان، صورة جديدة عبر حسابه على انستجرام ، وهو يحمل إبنته، خلال مشاركته فى المظاهرات الحالية بلبنان.



وعلق نيشان على الصورة قائلًا: " في حُبّ وطني كيف ما كنت بحبَّك بجنونَك بحبَّك حبّة من ترابَك بكنوز الدّني بحبَّك يا لبنان.. وطني!".



يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.





