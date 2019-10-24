انطلاق فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، والذي تم إطلاق فعالياته أمس الأول بمدينة الغردقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.
وأقيم أمس اليوم الثاني للمؤتمر بجلسة افتتاحية انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمرت حتى العاشرة والنصف، وناقشت هذه الجلسة تطوير التقييم ومعايير التقييم الجديدة المتمثلة في الملاءمة والفعالية والكفاءة والأثر والاستدامة.
ويأتي مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 فى إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فى مصر، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، ويشارك فى المؤتمر نحو 600 مشارك منهم 450 مشاركا من دول العالم المختلفة من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.