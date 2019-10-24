انطلاق فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، والذي تم إطلاق فعالياته أمس الأول بمدينة الغردقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.





وأقيم أمس اليوم الثاني للمؤتمر بجلسة افتتاحية انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمرت حتى العاشرة والنصف، وناقشت هذه الجلسة تطوير التقييم ومعايير التقييم الجديدة المتمثلة في الملاءمة والفعالية والكفاءة والأثر والاستدامة.



