منتخب الشباب يتعادل وديا مع أبو قير 1-1 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

تعادل منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين مع فريق أبو قير أحد أندية القسم الثاني بنتيجة 1-1 فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب الأخير فى الإسكندرية.



ودخل شباب الفراعنة معسكرا تدريبيا فى إطار الاستعداد للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا القادمة المقرر إقامتها فى موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في نفس العام.



وضمت قائمة منتخب الشباب 24 لاعبًا هم:

حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف والعربى بدر وأحمد عيد وأسامة فيصل وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى وإيهاب العايدى وزياد فرج ومحمد الشناوى ومحمود عباس وعماد ميهوب وإبراهيم عادل وزياد عماد وحمادة فاروق وفارس مجاهد وحازم هانى وعبد الغنى محمد ومحمود صابر وحسام حسن ويوسف المجيد.





