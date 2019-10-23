Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب الشباب يتعادل وديا مع أبو قير 1-1 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:52 م
منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2001
Advertisements
يسرى غازى
تعادل منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين مع فريق أبو قير أحد أندية القسم الثاني بنتيجة 1-1 فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب الأخير فى الإسكندرية.

ودخل شباب الفراعنة معسكرا تدريبيا فى إطار الاستعداد للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا القادمة المقرر إقامتها فى موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في نفس العام.

وضمت قائمة منتخب الشباب 24 لاعبًا هم:
حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف والعربى بدر وأحمد عيد وأسامة فيصل وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى وإيهاب العايدى وزياد فرج ومحمد الشناوى ومحمود عباس وعماد ميهوب وإبراهيم عادل وزياد عماد وحمادة فاروق وفارس مجاهد وحازم هانى وعبد الغنى محمد ومحمود صابر وحسام حسن ويوسف المجيد.


Advertisements

ترشيحاتنا

على الأقل كوب واحد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة العدس

بإطلالة نحيفة.. ويزو تستعرض رشاقتها.. ومتابعون: خسيتي شويتين

الجمهور يصدم محمد رمضان.. اعرف التفاصيل

أمطار وثلوج.. أحمد موسي يعرض مدينة جديدة تحولت إلى جزء من نهر النيل.. فيديو

محكمة كويتية تقضي بحبس معلمة مصرية عامين مع الشغل

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟