القنصل الفرنسي يزور متحف المسلة في المطرية.. صور

استقبل متحف المسلة في المطرية اليوم الأربعاء القنصل الفرنسي وعائلته، حيث رافقهما الأثريان رضا ثابت واسحق حليم.



وقام القنصل الفرنسي بجولة في المتحف، حيث تعرف علي أبرز مقتنياته، حيث يضم 135 قطعة أثرية من عصر الدولة القديمة وحتى الدولة الحديثة.



ومن أهمها مسلة الملك سنوسرت الأول أحد ملوك الأسرة 12 والتى كانت مقامة أمام المعبد الذي بناه الملك لعبادة الإله رع، وهي منحوتة من الجرانيت الوردى من محاجر أسوان، ويبلغ ارتفاعها 20.40م، وتزن 121 طنا بالإضافة إلي جزء من مسلة الملك تتى الأول أحد ملوك الأسرة السادسة.



كما يعرض المتحف المفتوح تمثالا للملك سيتي الثاني راكعا يقدم مائدة للقرابين، وتمثالا ضخما للملك رمسيس الثاني برداء الكاهن من الحجر الرملي فاقدا الجزء العلوي، وكتلا منقوشة لمعابد من عصر الملك أمنحتب الثالث ورمسيس الثاني.



وكذلك وجه تمثال عملاق للملك رمسيس الثاني ويد لنفس التمثال بالإضافة إلى مجموعة من أعمدة نباتية من حجر الجرانيت الأسود من عصر الملك مرنبتاح، ومدخل باب من الحجر الرملي من عصر تحتمس الثالث، وأجزاء من مقابر وتوابيت ومقاصير مختلفة.



ويعد المتحف من المزارات السياحية المهمة في المطرية ويليق بقيمتها التاريخية والحضارية،حيث يحكي تاريخ أقدم مدينة مصرية وهي مدينة أون.



والمطرية المعروفة بمدينة عين شمس القديمة، ومدينة هليوبوليس هو الاسم اليوناني، كانت تعرف في العصور الفرعونية باسم (أون)، وهي المركز الرئيسي لمعبد الشمس حيث كانت تعد العقيدة الشمسية أو عبادة الشمس محور الديانات المصرية القديمة لأكثر من ثلاثة آلاف سنة.