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مرأة

بإطلالة ساحرة | جينيفر لوبيز تلتقط سيلفي مع كريستيانو رونالدو| شاهد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:03 م
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
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آية التيجي
نشرت المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، صورة سيلفي مع لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، و ظهرت جينيفر لوبيز بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

وعلقت جينيفر لوبيز على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: This selfie😍، وتعني: هذه الصورة السيلفي.

وارتدت جينيفر لوبيز فستانا طويلا باللون الأزرق الجنزاري اللامع، وباكمام طويلة، وبحزام من منطقة الخصر، وهو ما ابرز اناقتها، وجمالها.

واختارت جينيفر لوبيز ترك شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة، واختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالآي شادو البني الهادئ، والآي لاينر، مع وضع اللون البني كاحمر شفاه.

وأكملت جينيفر لوبيز إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الاكسسوارات، حيث ارتدت بعض الأساور باللون الذهبي، والسيلفر، مع قرطين ناعمين باللون السيلفر.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

 
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